Дитину потрібно обійняти і спокійно розмовляти з ним.

Радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла, як допомогти дітям під час стресу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона розповіла під час телемарафону.

"Якщо дитина перебуває під впливом сильного стресу, потрібно сказати дитині взяти себе в руки. Буквально-міцно - міцно себе обійняти... По можливості, умити дитину водою або дати попити трохи водички, це також заспокоїть. Обійняти і дуже сильно притиснути до себе", - пояснила Герасимчук.

Крім того, додала вона, говорити з дитиною потрібно спокійно.

"Головне-спокійно говорити:" подивися на мене, подивися мені в очі. Дихай, як я: вдих-видих. Я поруч, я бачу, що тобі страшно". І найголовніше: "я роблю все, щоб тебе захистити. Все Буде Добре", - порадила Герасимчук.

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