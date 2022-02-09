Влада Швеції також скасувала заборону на в'їзд для громадян країн Північної Європи, ЄС та Європейської економічної зони, однак для всіх інших країн заборону продовжено до 31 березня.

Уряд Швеції з сьогоднішнього дня скасовує всі антикоронавірусні обмеження.

Це рішення пов'язане з високим рівнем вакцинації в країні і тим, що менше людей серйозно хворіють і потрапляють у відділення інтенсивної терапії, повідомляє ТАСС.

Як зазначила прем'єр-міністр Магдалена Андерссон,"пандемія ще не закінчилася, але вступає в абсолютно нову фазу".

За словами прем'єра, "показники зараження ще якийсь час залишатимуться високими, але найважчі наслідки інфекції, мабуть, вже позаду".

Читайте такожУ Швеції ввели нові обмеження через COVID-19, а Греція продовжила існуючі

З 9 лютого шведам не пропонується проходити тестування на коронавірус, а залишатися вдома в разі симптомів застуди. Як пояснила глава Управління охорони здоров'я Карін Тегмарк-Візель, воно обходиться занадто дорого (500 млн крон або $55 млн на тиждень, всього з початку пандемії - 21,5 млрд крон або більше $2,35 млрд) в порівнянні з тим, яку користь приносить.

"Ми досягли точки, коли вартість і актуальність тестування більше не виправдані", - пояснила вона.

Тести в разі появи симптомів захворювання пропонуються медперсоналу і соцпрацівникам.

Антикоронавірусні обмеження в Швеції

З 19 січня в Швеції діяли такі обмеження: число учасників публічних заходів було обмежено 500 людьми, за наявності у них сертифікатів про вакцинацію. Для приватних зборів ліміт був визначений в 20 осіб. Кафе і ресторани закривалися не пізніше 23:00, обслуговування здійснювалося тільки за столами, відстань між якими має бути більше одного метра. При поїздках на поїздах і автобусах далекого прямування було обов'язковим бронювання місць.

Крім зняття цих приписів, влада Швеції також скасовує заборону на в'їзд в країну. З середи жителі країн Північної Європи, ЄС та Європейської економічної зони можуть в'їжджати в королівство без ковід-паспортів. Для решти країн заборону на в'їзд продовжено до 31 березня, "відповідно до рекомендацій ЄС щодо в'їзду з третіх країн", йдеться в заяві урядової канцелярії.

Які ще країни скасовують обмеження

Фінляндія почне скасовувати обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусу, з 14 лютого, Норвегія - 17 лютого. Першою країною, яка відмовилася в Європі від обмежень, стала Данія.