Триватиме фестиваль світла в Копенгагені до 27 лютого 2022 року.

У столиці Данії Копенгагені стартував найбільший в Європі фестиваль світла.

Як йдеться в сюжеті ТСН, всього в місті оформили понад 50 інсталяцій з LED-стрічок і гірлянд. Як тільки стемніє, дорослі й діти можуть прогулятися найбільшим парком Копенгагена або набережною, а також розважитися на підсвічених атракціонах.

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Фестиваль світла там проходить щорічно, проте цього року на нього чекали з особливим ентузіазмом. Річ у тім, що з 1 лютого 2022 року в Данії – першій в Європі – повністю скасували карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу. Тож помилуватися цією красою зможе необмежена кількість відвідувачів.

Офіційно фестиваль світла в Копенгагені стартував ще 4 лютого, а триватиме він до 27 лютого. Працюватимуть фестивальні локації з 17:00 до 23:00 щодня.

Крім, власне, самих локацій, на відвідувачів фестивалю чекає ще й розважальна програма, включаючи екскурсії з гідами. Детальніше про фестиваль можна дізнатися за посиланням.

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