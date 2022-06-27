Такий дозвіл поширюється на дітей від 12 років та дорослих.

В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та проти інших інфекційних хвороб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що відтепер за один візит до медичного закладу можна буде щепитися одразу від кількох небезпечних хвороб.

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів скасував карантинні зони епідемічної небезпеки в Україні та норму щодо усунення від роботи невакцинованих співробітників.

А Міжнародна наукова рада оприлюднила три сценарії пандемії COVID-19, які можуть відбутися до 2027 року.

Тим часом у світі перша країна ввела обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих мавпячою віспою - рідкісним зоонозним вірусним захворюванням, яке передається людині від тварин, найбільш ймовірно - від гризунів і приматів. Вакцини або ліків проти мавпячої віспи не існує.

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