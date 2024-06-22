У групі учасників, які приймали Ленакапавір, було зареєстровано 0 випадків ВІЛ-інфекції.

У двох країнах Африки провели випробування нового препарату для профілактики ВІЛ - Ленакапавіру. Препарат, який випробовували у 25 містах Південно-Африканської Республіки та трьох містах Уганди - країнах, де спостерігаються найвищі показники зараження ВІЛ серед молодих жінок, - показав таку ефективність, що третю фазу випробувань призупинили достроково.

Як повідомляють у пресрелізі компанії Gilead Sciences, випробування трьох різних препаратів (Ленакапавір, Descovy і Truvada) проводили серед понад 5300 жінок і дівчат віком від 16 до 25 років.

Серед 2 134 жінок у групі, яка приймала Ленакапавір, було зареєстровано 0 випадків ВІЛ-інфекції. Серед 1 068 жінок у групі, яка приймала Truvada, було 16 випадків. Захворюваність ВІЛ у групі Descovy становила 39 випадків серед 2 136 жінок.

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У цьому дослідженні не було четвертої групи, яка отримувала б плацебо. Вчені вирішили, що це було б неетично, оскільки показники зараження ВІЛ у регіоні дуже високі.

Вчені також відзначають інші переваги Ленакапавіру. Це препарат у вигляді ін'єкцій, і призначений для введення тільки двічі на рік. Водночас дослідники зазначають, що такі ліки в таблетованій формі ефективні тільки тоді, коли їх приймають за чітким графіком, що може бути складно для жителів бідних регіонів.

Водночас залишається відкритим питання доступності нового препарату через його високу вартість. Так, у США, де Ленакапавір отримав статус засобу профілактики ВІЛ, дві ін'єкції коштують 42 250 доларів.

Однак у Gilead заявили, що прагнуть забезпечити країни з низьким рівнем доходу, де спостерігаються високі показники захворюваності на ВІЛ, препаратом "за цінами, що забезпечують широку доступність".

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