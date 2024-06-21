У Всесвітній організації охорони здоров'я порадили купувати Ozempic у перевірених місцях за рецептами.

У низці країн є підробний популярний препарат для схуднення - Ozempic (розроблений для лікування діабету).

Діюча речовина цього препарату семаглутид і відомо, що виявлено її три підробні партії - у грудні минулого року в США, а у жовтні - у Великобританії та Бразилії, пише Reuters, посилаючись на відомості Всесвітньої організації охорони здоров'я. У ВООЗ попередили, що підробні ін’єкції здатні зашкодити здоров’ю, наприклад, спричинити проблеми з вагою.

В Організації порадили людям, яким необхідний Ozempic, купувати цей препарат за лікарськими рецептами у перевірених місцях, а не, зокрема, в інтернеті.

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Ін’єкції препаратів на основі семаглутиду допомагають людям, які страждають на діабет 2-го типу, контролювати рівень цукру в крові. Крім того, такі препарати пригнічують відчуття голоду, тому дехто використовує їх для боротьби із зайвою вагою.

ВООЗ не рекомендував семаглутид використовувати для лікування діабету, оскільки ця речовина дорого коштує. В Україні Ozempic зареєстровано, однак офіційно його на нашу територію не завозили.

У середині травня німецьке видання Bild писало, що експерти розробили новий препарат для охочих схуднути, - СТ-388, який нібито вдвічі ефективніший, аніж Ozempic.

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