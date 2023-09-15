Влада країни намагається стримати спалах небезпечного захворювання, проте вже є перші жертви.

Індійський штат Керала намагається стримати нову спалах смертельного вірусу Ніпах, в результаті якого на даний момент загинули дві людини і заразилися як мінімум ще п'ятеро. Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляється, школи в постраждалому районі закриті, кілька сіл оголошені зонами стримування, виявлено 950 контактів, 213 з яких відносяться до "високого ризику".

Міністр охорони здоров'я штату Віна Джордж підтвердила п'яту інфіковану людину, 24-річного медичного працівника. Також, за даними урядових ЗМІ, заражена 9-річна дитина перебуває на штучній вентиляції легенів.

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Людей закликали не панікувати, а "ставитися до цієї ситуації з обережністю", щоб стримати хворобу.

За даними видання, з 2018 року в Кералі сталося чотири спалахи Ніпах, остання з яких сталася в 2021 році, коли штат також боровся з хвилею Covid-19.

За оцінками ВООЗ, рівень смертності від вірусу Ніпах становить від 40 до 75 відсотків. Індійські ЗМІ повідомляють, що штам, виявлений в Кералі і відомий як Бангладешський штам, має високу смертність, але менш заразний.

Що таке вірус Ніпах і як він поширюється - що важливо знати

Вірус Nipah (NiV) був виявлений під час спалаху серед свинарів у Малайзії в 1999 році. Вважається, що працівники заразилися вірусом через заражену худобу та її виділення.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, фруктові кажани, також відомі як "летючі лисиці", є природними носіями вірусу Ніпах. Вірус може передаватися від тварин до людини або через контакт між людьми.

Домашні тварини, включаючи коней, кішок і собак, також можуть заразитися і поширити інфекцію, але вірус вважається дуже заразним серед свиней, які можуть передати вірус людям.

Смертельна інфекція також може передаватися при тісному контакті з людиною; вірус може передаватися від інфікованої людини членам його сім'ї або особам, які здійснюють догляд, через тілесні рідини людини.

У 2018 році Індія зіткнулася зі спалахом захворювання в Кералі, в результаті якого загинула 21 з 23 інфікованих осіб.

Симптоми вірусу Ніпах

Симптоми захворювання різноманітні. Більш легкі симптоми включають лихоманку та головні болі, блювоту, біль у горлі та біль у м'язах.

У важких випадках у пацієнтів можуть виникнути гострі інфекції, такі як енцефаліт та проблеми з диханням. Інші зареєстровані побічні ефекти включають судоми, які можуть призвести до змін особистості або коми.

Як діагностується вірус Ніпах і чи піддається він лікуванню?

Поінформованість про вірус Ніпах залишається вкрай низькою, що ускладнює його профілактику, лікування та діагностику. Через відсутність знань вірус не завжди підозрюється у пацієнтів із симптомами.

В основному для визначення зараження вірусом Ніпах використовуються тести ПЛР.

Не існує конкретного препарату від вірусу Ніпах, і не існує вакцини, яка може допомогти запобігти зараженню.

За даними ВООЗ та центрів з контролю та профілактики захворювань, основне лікування полягає в усуненні симптомів та забезпеченні хворого якомога більше відпочинку та пиття.

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