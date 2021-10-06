Можливість перемогти коронавірус на глобальному рівні була втрачена з самого початку.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) визнали, що світова ситуація з COVID-19 досі не знаходиться під контролем. Люди помилково думають, що пандемія майже закінчилася. За минулий тиждень у всьому світі зареєстрували 3,1 мільйона нових випадків зараження і 54 тисячі смертей, а реальні цифри можуть бути набагато вище.

Про це розповіла експерт ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марія Ван Керхове, повідомляє видання Le Figaro.

За словами Керхове, ситуація з коронавірусом досі залишається плачевною. Пандемія не закінчується, хоча багато хто вже вважає, що людство перемогло COVID-19.

"Ситуація як і раніше неймовірно динамічна. І вона динамічна тільки тому, що у нас немає контролю над цим вірусом... Ми повністю перебуваємо в епіцентрі цієї пандемії... Відверто кажучи, ми не використовуємо інструменти, які у нас є зараз, щоб наблизитися до кінця", - вказала експерт ВООЗ.

Читайте такожAstraZeneca пройшла третю фазу клінічних досліджень: у МОЗ назвали її ефективністьКерхове розповіла, що в деяких містах по всьому світу переповнені лікарні, пацієнти гинуть від коронавірусу. І поки медичні установи заповнюються новими зараженими, люди на вулицях поводяться так, ніби пандемія вже закінчилася. Експерт ВООЗ наголосила на необхідності вакцинації, носіння масок та дотримання дистанції.

За словами експерта, найбільше смертей спостерігається серед людей, які не були вакциновані. Одні не мають доступу до вакцин, інші ж відмовляються від щеплень і не бажають захищати себе від коронавірусу. Через це світ втратив шанс швидко перемогти пандемію, стверджує Керхове.

"Можливість викорінити вірус або навіть знищити його на глобальному рівні була втрачена з самого початку. Вона була загублена саме тому, що ми не атакували цей вірус на глобальному рівні настільки енергійно, наскільки це можливо", - заявила експерт ВООЗ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в МОЗ розповіли, чи будуть вводити в Україні третю дозу COVID-вакцини. Також Кузін зазначив, що українці поки не поспішають робити щеплення від коронавірусу.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні Ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко