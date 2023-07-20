Наразі лише в столиці понад 6 тисяч дітей не мають належного щеплення.

В Міністерстві здоров'я України закликають батьків не нехтувати здоров'ям дітей та зробити їм щеплення від кору.

За останні пів року на території держави зареєстрували 20 випадків захворювання на кір, тоді як лише в Києві щеплень немає у понад 6 тисяч дітей у віці від 2 до 17 років.

Про небезпеку спалаху нової епідемії повідомляє завідувачка відділу імунопрофілактики Київського міського центру контролю та перевірки хвороб МОЗ Людмила Савчук, пише "Українська правда".

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За словами фахівця, навіть поодинокі випадки хвороби можуть призвести до катастрофи через вкрай низький рівень щеплень серед дітей України, а також війни, яка є ще одним чинником зростання кількості хвороб у суспільстві.

"Саме така кількість нещеплених осіб може послужити початком зростання захворювання на кір, а також виникненню спалаху в організованих колективах", - каже Савчук.

Медик навела приклад, що у 2017 році порівняно незначна кількість інфікованих вже призвела до спалаху хвороби. Тоді кір діагностували у понад 8,5 тисяч осіб неповнолітнього віку. У 90% випадків, кір виявили саме у тих дітей, які не мали щеплень, підкреслює Савчук.

Фахівець нагадала, що перше щеплення від кору українці мають отримати у віці до 6 років, потім - потрібна ще одна вакцина. У випадку, якщо дитині у віці 6 років не було проведено жодного щеплення, її треба вакцинувати двічі з інтервалом у місяць.

За словами Савчук, наразі по всій Україні є якісні та доступні вакцини, якими можна вакцинувати дітей не тільки від кору, але й проти краснухи та паротиту - ще одних небезпечних захворювань, які ігнорують деякі батьки.

У Херсонській області фіксують спалахи небезпечної хвороби

Нагадаємо, що окрім поширення штамів грипу та інших інфекцій, в Україні фіксують спалахи небезпечних хвороб через російський екоцид на Каховській ГЕС.

Зокрема, на тимчасово окупованої території Херсонської області Генштаб України повідомляв про поширення вірусного гепатиту А. Повідомлялося, що це зумовлене вкрай поганою санітарно-епідеміологічною ситуацією. Окупанти намагаються приховати збільшення рівня захворювання.

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