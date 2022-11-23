Дівчаток, які народилися передчасно, назвали Злата, Віка та Єва.

В Одесі медики допомогли народити трійню переселенці. Жінка переїхала з Харкова через війну. Пологи почалися передчасно.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я Одеської міської ради, переселенка народила дівчаток. Троє її доньок з'явилися на світ з вагою від 1300 до 1800 грамів

"Через війну та обстріли Ірина з родиною змушена була залишити Харків, тож очікувана вагітність надалі перебувала під наглядом одеських лікарів. Троє дівчаток народилися передчасно з вагою від 1300 до 1800 грамів. Протягом місяця немовлят доглядали медики у відділенні інтенсивної терапії Одеського міського пологового будинку №5", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що дівчаток назвали Злата, Віка та Єва. Наразі їхньому життю нічого не погрожує. Вони зміцнішали та підросли, сьогодні їх разом з мамою вже виписали. Діти перебуватимуть під подальшим патронажем та отримуватимуть всебічну підтримку від одеських медиків.

Породіллі в Україні: незвичайні випадки

Минулого року жителька Львова народила шістнадцяту дитину. Як жартували лікарі, вони чекатимуть на жінки за два роки.

У лютому цього року стало відомо, що на Львівщині жінка народила доньку вдома, а сина - у пологовому наступного дня. День народження двійнята святкуватимуть окремо. Дівчинка народилася одного числа, а її братик – наступної доби.

А нещодавно в Одесі жінка народила дитину у катакомбах. Немовля вдалося врятувати, адже воно перебувало у жахливих умовах.

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