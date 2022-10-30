За попередньою інформацією, мати зловживає наркотичними препаратами.

В Одесі врятували дводенне немовля, якого мати народила в катакомбах. Малюк перебував у жахливих умовах.

Про це повідомила начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова.

"Разом із поліцією врятували 2-денного від народження хлопчика. Поліція робила піший рейд. За попередньою інформацією, мати зловживає наркотичними препаратами. Малюка вона народила прямо в катакомбах", - повідомила вона.

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За словами Нікандрової, наразі немовля в безпеці, бо фахівці дуже швидко відреагували на оперативне повідомлення.

Інциденти на Одещині

Як вже повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі викрили трьох зловмисниць, які втягували жінок в заняття проституцією. Кожна "працівниця" приносила дохід у 30-40 тис. грн на день, з яких отримувала 40%. Також поліція з'ясувала, що двоє арештантів незаконно отримували виплати для переселенців. Своїми діями вони завдали збитків державі на 22 тисячі гривень.

На початку жовтня стало відомо, що мешканець Одеської області спробував зробити бізнес на ухилянтах. Окрім цього, нещодавно мер на Одещині провокував бійку зі співробітниками СБУ під час обшуку у його кабінеті.

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