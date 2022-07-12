Всі постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням кондитерського виробу "Тирамісу", придбаного в одній із мереж супермаркетів міста.

В Одесі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. До лікарні потрапили діти та дорослі. Усі вони їли тістечка.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"З 8 по 12 липня 2022 року Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав 15 екстрених повідомлень щодо госпіталізації людей (з них 2 дитини) із симптомами гастроентероколіту, харчової токсикоінфекції – підвищеною температурою, загальною слабкістю, кишковими розладами, блювотою – до міської клінічної інфекційної лікарні та Багатопрофільного медичного центру університетської клініки Одеси", - сказано в повідомленні.

В ЦГЗ зазначають, що всі постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням кондитерського виробу "Тирамісу", виготовленого в Одесі та придбаного в одній із мереж супермаркетів міста.

В повідомленні сказано, що Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби проводять комплекс протиепідемічних заходів для виявлення джерела інфекції.

"Нагадуємо, гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай ГКІ спричинено бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою. Щоб уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені", - додали у Центрі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві із сальмонельозом госпіталізували майже 30 людей, усі вони їли шаурму.

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