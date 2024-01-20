Медики наголошують, що найефективніший спосіб захиститись від грипу та його ускладнень – зробити щеплення.

В Україні зростає захворюваність на грип. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ). Там нагадують, що це хвороба, яка вражає верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м’яз та кровоносні судини і може призвести до таких ускладнень, як пневмонія, тромбоз, запалення спинного та головного мозку, а також запалення серцевого мʼяза (міокардит).

Медики наголошують, що найефективніший спосіб захиститись від грипу та його ускладнень – зробити щеплення. При цьому його варто робити щосезону. Тим більше, що вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, можна купити в аптеці, обидві пройшли державний контроль якості.

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Також у МОЗ розповіли, що щеплення проти грипу рекомендовані людям, які входять до груп ризику важкого перебігу та виникнення ускладнень під час хвороби:

вагітні,

діти до 5 років,

люди старші за 60-65 років,

люди із хронічними захворюваннями,

люди, які живуть з ВІЛ,

люди, які мають онкологічні захворювання.

"Грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми – кашель, ускладнене дихання, виділення слизу та біль у горлі – додаються згодом. На відміну від грипу, COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів", - уточнили лікарі.

У МОЗ рекомендують за перших ознак захворювання звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд.

Захворювання на грип і COVID-19 в Україні - останні новини

За перший тиждень 2024 року у Києві стався стрибок захворювань на грип і коронавірус. Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях.

З осені 2023 року від COVID-19 в Україні померли майже 600 людей. Нині у країні є понад 2 млн доз вакцин і працює 2 тис. пунктів щеплень.

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