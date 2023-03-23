В МОЗ наголосили, що бустер дуже важливий для того, щоб поновити та продовжити захист від COVID-19.

В Україні збільшується кількість хворих з ускладненнями коронавірусу. Через це Міністерство охорони здоров’я ініціювало проведення серії заходів на підтримку вакцинальної кампанії у 10 регіонах України протягом березня-квітня 2023 року.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, на даний момент 15,5 млн осіб в Україні вакциновано двома дозами, і лише 3,1 млн осіб – першою бустерною дозою та тільки понад 260 тисяч осіб – двома бустерними дозами щеплення. В міністерстві наголосили, що бустер дуже важливий для того, щоб поновити та продовжити захист від COVID-19.

"В Україні зараз циркулюють штам Омікрон та ще 10 підтипів вірусу SARS-CoV-2. Для нас ризикованою є ситуація появи та фіксація підтипу Омікрону ХВВ 1.5, більш відомого як "Кракен". Для цього штаму характерна швидка передача інфекції від людини до людини. За умови постійного перебування в бомбосховищах, неможливості дотримуватися протиепідемічних норм – значно зростає ризик швидкого поширення інфекції та вірогідність того, що більше людей захворіють на коронавірусну хворобу", – наголосив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Аби запобігти ускладненням від захворювання, Кузін закликав українців вакцинуватися проти COVID-19. Він зазначив, що в Україні наявні якісні, безпечні та ефективні вакцини.

Водночас лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зауважив, що вакцинація не гарантує, що людині вдасться уникнути інфікування.

"Проте вже доведено, що щеплення значно полегшує перебіг захворювання та знижує ризик виникнення ускладнень, які можуть бути критичними в умовах війни. Ми спостерігаємо стабільне зростання захворюваності на COVID-19 – близько 15 тисяч підтверджених випадків за минулий тиждень. Збільшується також кількість ушпиталених через COVID-19 і померлих – до 100 летальних випадків на тиждень", – пояснив він.

За словами Лапія, серед померлих внаслідок цієї хвороби 85% становлять люди віком від 65 років, які мали би пройти базовий курс вакцинації й отримати принаймні одне бустерне щеплення.

Коронавірус в Україні

На початку березня 2023 року стало відомо, що принаймні в шести областях України зафіксовано штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 "Кракен". Першого пацієнта з цим штамом було виявлено в Сумській області.

В МОЗ прогнозували, що зимова хвиля COVID-19 в Україні закінчиться вже до середини березня. Крім того, очікувалося, що зниження рівня захворюваності на короновірус відбудеться до кінця місяця.

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