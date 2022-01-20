У Всесвітній організації охорони здоров’я наголошують, що для запобігання розповсюдженню в Україні штаму "Омікрон" до липня 2022 року необхідно щепити 70% населення.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 999 тис. 180 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, наданих урядом США в рамках ініціативи COVAX.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, зберігання й логістику мРНК-вакцин з цієї поставки в рамках COVAX, із дотриманням відповідного температурного режиму в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через проект SAFEMed.

Також сказано, що ця партія надана в рамках глобальних заходів із забезпечення справедливого та рівного доступу до безпечних та ефективних вакцин від COVID-19 у світі, щоб якнайбільше людей в Україні отримали критично важливий захист від захворювання, особливо на тлі розповсюдження штаму "Омікрон".

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Голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт зазначив, що отримання нової партії вакцин посилить зусилля України із запобігання розповсюдженню штаму "Омікрон".

"Для цього необхідно вакцинувати 70% населення країни до липня 2022 року. Важливо, щоб разом із вакцинацією люди продовжували носити маски у громадських місцях, регулярно провітрювали приміщення, дотримувалися фізичної дистанції та вживали інших заходів для подолання пандемії", - сказав Хабіхт.

У МОЗ повідомили, що на сьогодні USAID вже виділив близько 10 млн доларів на підтримку вакцинації в Україні та передав країні майже 3,2 млн доз вакцин (Moderna and Pfizer) від COVID-19 через COVAX. Кошти, виділені USAID, спрямовані на підтримку комунікації вакцинації від COVID-19, співпрацю з громадами задля збільшення прихильності до вакцинації, надання технічної допомоги, навчання медичного персоналу консультувати українців про вакцинацію, оновлення холодового ланцюга, підтримку логістики та зберігання вакцин.

Загалом з початку пандемії USAID надав Україні відповідну допомогу на загальну суму понад $50 млн.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

З її початку дві дози вакцини отримали понад 14,3 млн громадян, додаткові дози – понад 11,2 тис., бустерні дози – понад 146,1 тис.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.