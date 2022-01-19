Сьогодні уряд ухвалить відповідне протокольне доручення.

Кабінет міністрів готується до розширення дії програми "єПідтримка" по виплаті 1 тисячі гривень вакцинованим на дітей віком 12-17 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Перелік дії програми президента плануємо розширити на дітей віком 12-17 років. Сьогодні це буде оформлено у вигляді протокольного доручення. Міністерство охорони здоров’я вже спростило доступ підлітків до вакцинації від COVID-19. Щоб піти до пункту щеплення, відтепер не потрібна обов’язкова наявність усіх рутинних щеплень. І далі ми цю програму продовжимо розширювати, щоб діти і підлітки були залучені до програми належним чином", - сказав він.

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У 10-денний строк міністерства підготують відповідний проект постанови.

Підлітки від 14 до 17 років зможуть витратити ці кошти на послуги у сфері освіти, проживання у гуртожитку, проходження ЗНО, придбання книжок, спортивного інвентаря.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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