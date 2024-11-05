У ВООЗ розповіли, яких вакцин потребує світ / колаж УНІАН, фото REUTERS

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала головні патогени, які постійно спричиняють серйозні хвороби в людей, і тому необхідно розробити проти них вакцину в пріоритетному порядку.

У дослідженні ВООЗ ідеться, що це перша глобальна спроба визначити ендемічні патогени, які становлять найбільшу небезпеку для здоров'я людей.

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У ВООЗ встановлювали пріоритетність, ґрунтуючись на рівні поширення захворювання; резистентності до антибіотиків і соціально-економічного впливу.

Серед пріоритетних хвороб названо:

  • ВІЛ,
  • малярія,
  • туберкульоз.

В Організації зазначили, що ці хвороби щороку вбивають у світі 2,5 млн осіб.

Крім них, до списку занесено патогени, такі як стрептокок групи А та Klebsiella pneumoniae, стійкість яких до антибіотиків робить їх особливо небезпечними.

За словами директорки відділу імунізації ВООЗ Кейт О'Браєн, часто нові вакцини створюють тільки на основі потенційного прибутку, а не реального впливу на життя людей.

"У цьому дослідженні використовується широкий досвід і дані для оцінки вакцин, які не тільки істотно знизять захворювання, що сьогодні сильно впливають на людей, а й зменшать медичні витрати, з якими стикаються сім'ї та системи охорони здоров'я", - пояснила вона.

Таким чином, у ВООЗ представили список захворювань, вакцини проти яких перебувають на різних стадіях розроблення і потрібні чим швидше.

  • стрептокок групи А,
  • вірус гепатиту С,
  • ВІЛ-1,
  • Клебсіелла пневмонія.

Патогени, вакцини проти яких потребують подальшої розробки:

  • цитомегаловірус (викликає ДЦП),
  • вірус грипу (вакцина з широким захистом),
  • види лейшманії (паразити, що викликають різні захворювання шкіри),
  • нетифозні сальмонели (спричиняють кишкові інфекції),
  • норовірус (стає причиною захворювань ШКТ),
  • малярія,
  • види Shigella (дизентерія),
  • золотистий стафілокок.

Патогени, проти яких вакцини перебувають на стадії офіційного схвалення або впровадження:

  • вірус Денге (викликає лихоманку Денге),
  • стрептокок групи В,
  • позакишкова патогенна E. coli (може викликати будь-який запальний процес в органі, куди вона потрапила),
  • мікобактерії туберкульозу,
  • респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) (спричиняє інфекцію бронхіального дерева, легень і верхніх дихальних шляхів).

Повідомляється, що цей перелік стане основою для реалізації програми ВООЗ з імунізації на наступні 6 років. Ця програма розрахована насамперед на населення країн із низьким і середнім рівнем доходу, де соціально-економічний вплив таких хвороб є найбільшим.

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Згідно з новим дослідженням, вплив пандемії коронавірусу на світ утримуватиметься навіть через роки, адже хвороба змінила звички людей. Зокрема, тепер вони проводять вдома значно більше часу, що може змінити структуру міст і районів.

У дослідженні зазначено, що вже у 2023 році люди проводили поза домом приблизно на 51 хвилину менше, ніж до 2020 року. При цьому час щоденних поїздок скоротився на 12 хвилин.

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