В Організації прямо сказали, що нові вакцини створюються тільки на основі потенційного прибутку, а не реальної потреби.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала головні патогени, які постійно спричиняють серйозні хвороби в людей, і тому необхідно розробити проти них вакцину в пріоритетному порядку.

У дослідженні ВООЗ ідеться, що це перша глобальна спроба визначити ендемічні патогени, які становлять найбільшу небезпеку для здоров'я людей.

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У ВООЗ встановлювали пріоритетність, ґрунтуючись на рівні поширення захворювання; резистентності до антибіотиків і соціально-економічного впливу.

Серед пріоритетних хвороб названо:

ВІЛ,

малярія,

туберкульоз.

В Організації зазначили, що ці хвороби щороку вбивають у світі 2,5 млн осіб.

Крім них, до списку занесено патогени, такі як стрептокок групи А та Klebsiella pneumoniae, стійкість яких до антибіотиків робить їх особливо небезпечними.

За словами директорки відділу імунізації ВООЗ Кейт О'Браєн, часто нові вакцини створюють тільки на основі потенційного прибутку, а не реального впливу на життя людей.

"У цьому дослідженні використовується широкий досвід і дані для оцінки вакцин, які не тільки істотно знизять захворювання, що сьогодні сильно впливають на людей, а й зменшать медичні витрати, з якими стикаються сім'ї та системи охорони здоров'я", - пояснила вона.

Таким чином, у ВООЗ представили список захворювань, вакцини проти яких перебувають на різних стадіях розроблення і потрібні чим швидше.

стрептокок групи А,

вірус гепатиту С,

ВІЛ-1,

Клебсіелла пневмонія.

Патогени, вакцини проти яких потребують подальшої розробки:

цитомегаловірус (викликає ДЦП),

вірус грипу (вакцина з широким захистом),

види лейшманії (паразити, що викликають різні захворювання шкіри),

нетифозні сальмонели (спричиняють кишкові інфекції),

норовірус (стає причиною захворювань ШКТ),

малярія,

види Shigella (дизентерія),

золотистий стафілокок.

Патогени, проти яких вакцини перебувають на стадії офіційного схвалення або впровадження:

вірус Денге (викликає лихоманку Денге),

стрептокок групи В,

позакишкова патогенна E. coli (може викликати будь-який запальний процес в органі, куди вона потрапила),

мікобактерії туберкульозу,

респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) (спричиняє інфекцію бронхіального дерева, легень і верхніх дихальних шляхів).

Повідомляється, що цей перелік стане основою для реалізації програми ВООЗ з імунізації на наступні 6 років. Ця програма розрахована насамперед на населення країн із низьким і середнім рівнем доходу, де соціально-економічний вплив таких хвороб є найбільшим.

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Згідно з новим дослідженням, вплив пандемії коронавірусу на світ утримуватиметься навіть через роки, адже хвороба змінила звички людей. Зокрема, тепер вони проводять вдома значно більше часу, що може змінити структуру міст і районів.

У дослідженні зазначено, що вже у 2023 році люди проводили поза домом приблизно на 51 хвилину менше, ніж до 2020 року. При цьому час щоденних поїздок скоротився на 12 хвилин.

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