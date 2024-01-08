Включення зеленого чаю в раціон знижує ризик гіпертонії, допомагає справлятися зі стресом, ключовим фактором високого кров'яного тиску.

Чай отримав визнання за здатність знижувати кров'яний тиск, в першу чергу завдяки унікальному складу корисних для здоров'я сполук.

Ключ до зниження кров'яного тиску чаю полягає в багатому вмісті флавоноїдів, антиоксидантів, які, як відомо, покращують здоров'я серця, пише Studyfinds.org.

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1. Зелений чай

Зелений чай містить флавоноїди, які допомагають зберегти здорове серце, сказала дієтолог з Емі Горін. Вона рекомендує споживати щонайменше 400 міліграмів флавоноїдів на день. Щоб досягти цієї норми, доведеться випивати пару великих чашок зеленого чаю щодня.

Вважається, що включення зеленого чаю в раціон знижує ризик гіпертонії, допомагає справлятися зі стресом, ключовим фактором високого кров'яного тиску.

2. Чай з гібіскуса

За словами терапевта Френка Контацеса, цей чай ефективний для зниження артеріального тиску. "Антоціани та інші антиоксиданти гібіскуса можуть знижувати артеріальний тиск майже так само, як і деякі ліки", - сказав він.

3. Ромашковий чай

Ромашковий чай відомий тим, що допомагає людям розслабитися, але його вживання також сприяє зниженню рівня холестерину та тригліцеридів у крові, зменшуючи ризик розвитку звуження артерій, що може призвести до високого кров'яного тиску. Крім того, розслаблюючий ефект ромашки означає, що вона може допомогти добре виспатися вночі - це ще один спосіб знизити ризик розвитку високого кров'яного тиску.

4. Чорний чай

Як і у випадку із зеленим чаєм, дослідження показують, що чорний чай може допомогти знизити артеріальний тиск, а також може мати властивості, які допомагають захистити серце.

5. Чай Улун

Він багатий антиоксидантами, які ефективно знижують високий кров'яний тиск. Цей сорт чаю щось середнє між зеленим і чорним чаєм, тому він має схожу користь для здоров'я. За даними HealthMatch. "Користь чаю Улун для зниження артеріального тиску не вивчена, але антиоксиданти в цьому чаї такі ж, як у зеленому та чорному чаї. Тому цілком можливо, що чай Улун має подібні переваги при гіпертонії.

Інші новини про кров'яний тиск

Продукти, які можуть підвищити кров'яний тиск і ризик інсульту, можуть містити шкідливу для здоров'я кількість солі. Споживання солоної їжі порушує природний баланс натрію в організмі.Такий дисбаланс призводить до того, що організм затримує більше води, що може викликати непотрібне навантаження на кровоносні судини.

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