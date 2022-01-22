У ВООЗ не підтримують "безперешкодне" використання бустерної вакцини у будь-якому віці.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала зменшувати дозу вакцини проти COVID-19 Pfizer/BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років.

Як повідомляє Reuters, на даний момент ця вакцина рекомендована для використання дітям віком від 12 років.

Наразі експерти рекомендують встановити рекомендовану дозу для дітей до 12 років на рівні 10 мкг замість 30 мкг, що пропонуються особам старшим 12 років.

"Ця вікова група (5-11) є групою з найнижчим пріоритетом для вакцинації, за винятком дітей, які мають супутні захворювання", - сказав на брифінгу голова Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ Алехандро Кравіото.

При цьому директор ВООЗ з питань вакцин Кейт О'Браєн підкреслила, що жодних проблем щодо безпеки застосування вакцини Pfizer у віці від 5 до 11 років у клінічних випробуваннях не було.

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Водночас у ВООЗ зазначають, що рекомендація щодо використання бустерної дози Pfizer стосується лише певних пріоритетних груп і не підтримують "безперешкодне" використання в будь-якому віці.

"У нас просто ще немає доказів необхідності або доказів ефективності бустерної вакцини (у дітей віком до 12 років)", - сказала О'Браєн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у квітні планують розглянути питання вакцинації від коронавірусу серед дітей від 5 років.