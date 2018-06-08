Лікарі навчилися передбачати дату народження дитини без УЗД

Точність прогнозу порівнянна з достовірністю УЗД, при цьому процедура набагато дешевша.

Міжнародна команда дослідників продемонструвала фрагменти РНК матері, які пов'язані з розвитком дитини.

За ними можна визначити приблизну дату народження, передає Naked Science, посилаючись на журнал Science.

Для перевірки гіпотези вчені провели два експерименти. До першого вони залучили 31 вагітну жінку. Зразки крові 21 учасниці стали основою для виділення закономірності. Фахівці розробили статистичну модель, до якої включили дев'ять транскриптів РНК з імунної системи матері, печінки плода та плаценти. На основі цієї моделі вони оцінили період пологів решти десяти матерів. Точність прогнозу з розкидом у два тижні склала 45 відсотків. В аналогічній ситуації точність УЗД дорівнює 48 відсотків.

Читайте такожМамографія і УЗД виявляють рак молочної залози однаково ефективно

Другий досвід присвячений недоношеним дітям. Вчені виділили сім фрагментів материнської РНК, які, на їхню думку, свідчать про ранню народжуваністю. Ці дані дозволили передбачити передчасні пологи у шести з восьми жінок (точність — 75 відсотків). Водночас, згідно з прогнозами, 25 з 26 вагітних народили у строк.

Один з авторів роботи Мадс Мілбі розповів про хід дослідження: "Я витратив роки, щоб зрозуміти, яка закономірність регулює ранні пологи. І тут ми знайшли частину генів, які очевидно вказували на цей ризик. Вперше за весь час у нас намітився справжній прогрес".

Експерти зазначають, що якщо цей тест надійде в клініки, то він значно здешевить прогнозування пологів.

Як повідомляв УНІАН, вчені провели першу успішну внутрішньоутробну пересадку стовбурових клітин.