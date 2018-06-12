Названо нові причини раннього старіння у жінок

Важкі психологічні переживання, а також раннє материнство можуть стати причинами раннього старіння.

На Всесвітньому конгресі у Ванкувері вчені з Гавайського університету представили дані про те, що пологи в дуже молодому віці є серйозним чинником раннього старіння у жінок.

Жінки, які народили до 20 років, наражаються на ризик ранньої менопаузи на 43% частіше, ніж інші представниці статі, заявили наукові фахівці, повідомляє Medikforum.

Також експерти з'ясували, що жінки, які рано народили, частіше за інших проходять через гістеректомію – гінекологічну процедуру з видалення матки.

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Ученими були проаналізовані дані про 1000 жінок з різних країн світу. З'ясувалося, що у мешканок бідних держав менопауза настає до 45 років, що майже на десять років раніше, ніж у жінок з більш благополучних місць проживання.

Крім того, отримані дослідниками цифри свідчать про те, що серйозним чинником раннього клімаксу можуть бути емоційні страждання, пережиті в дитячому віці. Серед респонденток, які зазнали в дитинстві подібних травм, рання менопауза спостерігалася у кожної другої.

Попередні дослідження показували, що жінки, у яких занадто рано настає менопауза, частіше страждають від аневризми головного мозку. Також є дані про те, що ранній початок клімаксу корелює з розвитком у жінок хвороб серця.

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на те, що будь-яка фізична активність зменшує ризик серцевих захворювань, по-справжньому ефективно боротися зі старінням артерій і серця можна лише займаючись спортом чотири-п'ять разів на тиждень.