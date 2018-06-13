На віце-спікера Сейму Польщі подали скаргу через скандальну заяву про медиків з України

Незважаючи на неодноразові спроби, не вдалося отримати від віце-спікера Сейму Польщі жодних коментарів.

Польське видання OKO.press звернулося до комісії Сейму з питань етики депутатів зі скаргою на віце-маршалка парламенту Станіслава Тишки (члена "Кукіз'15") у зв'язку з його заявою про медичних працівників з України в ефірі одного з телеканалів.

Тишка висловив думку, що через працевлаштування начебто менш кваліфікованих медичних працівників з України в польських лікарнях помирає більше людей, передає "Європейська правда".

Посольство України почало вимагати вибачень від Тишки за "ксенофобську і примітивну спробу перекласти вину на іноземців".

"Віце-спікер Станіслав Тишка, доктор гуманітарних наук, юрист і філософ, мовчить. Незважаючи на неодноразові спроби, нам не вдалося отримати від нього жодних коментарів. Не відповів він і на заяву посольства України", - наголошується у скарзі.

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Зазначається, що Тишка жодним чином не опублікував доказів своїх звинувачень стосовно медсестер або лікарів з України. Також наводиться заява Міністерства здоров'я Польщі, яке запевняє, що не знає жодного випадку смерті пацієнта в результаті медичних помилок української медсестри або відсутнoстi у неї професіоналізму.

"Висловлювання маршала Тишки суперечать істині, і, отже, є порушенням принципу добросовісності, якими повинні керуватися депутати, що виражено в ст. 5 Резолюції Сейму Республіки Польща від 17 липня 1998 року. Безпідставні звинувачення українського медичного персоналу за заподіяння смерті польських пацієнтам, що ще гірше, є порушенням гідності громадян України у Польщі", - йдеться у заяві.

У виданні вимагають терміново зайнятися цим висловлюванням згідно з регламентом Комісії.

"Тим більше, що спікер Тишка, схоже, ігнорує проблему. Не відповідає на наші запитання, спрямовані електронною поштою, Twitter і Facebook. Також представництво в парламенті Kukiz'15 не реагує. За нашою інформацією, спікер Тишка не відповів теж посольству України. Мабуть, не збирається ні вибачатися, ні відмовлятися від своїх слів", - додали журналісти.

За даними польської Ради медсестер і акушерок, на початку 2018 року в країні працювали всього 82 медсестри і 8 акушерок, які походять з України.

Отримати роботу в медичних закладах Польщі за фахом медсестри та інших медичних спеціальностей можливо виключно після отримання офіційного дозволу на виконання такої професії, що у випадку громадян України передбачає підтвердження кваліфікації і, перш за все, нострифікацію диплому про вищу освіту.