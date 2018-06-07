Мінздоров'я Польщі відреагувало на скандальну заяву віце-спікера Сейму про медиків з України

Віце-маршалок Сейму Польщі заявляв, що через працевлаштування начебто менш кваліфікованих медичних працівників з України в польських лікарнях помирає більше людей.

Міністерство здоров'я Польщі не знає жодного випадку смерті пацієнта в результаті медичних помилок української медсестри або відсутнoстi у неї професіоналізму.

Про це заявив прес-секретар відомства, передає "ЄвроПравда", посилаючись на Oko.press.

Таким чином міністерство прокоментувало заяву віце-маршалка Сейму Польщі Станіслава Тишки (члена "Кукіз'15") про медичних працівників з України в ефірі одного з телеканалів. Тишка висловив думку, що через працевлаштування начебто менш кваліфікованих медичних працівників з України в польських лікарнях помирає більше людей.

Посольство України почало вимагати вибачень від Тишки за "ксенофобську і примітивну спробу перекласти вину на іноземців".

Читайте такожУкраїнці у Польщі вже зрівнялися з поляками за зарплатами - дослідження

Радник-посланник посольства України в Польщі Василь Зварич заявив, що Тишка не відповів на виступ посольства. ЗМІ також безуспішно намагалися зв'язатися з віце-маршалком. Тишка жодним чином не опублікував доказів своїх звинувачень стосовно медсестер або лікарів з України.

"Польські лікарні не наймають медсестер з України нижчої кваліфікації, ніж потрібно. Медсестри з-за кордону, які нині працюють у польських закладах охорони здоров'я, мають право на роботу, що означає наявність необхідної кваліфікації для опіки – на одному рівні з польським медичним персоналом", - пояснили в міністерстві.

За даними польської Ради медсестер і акушерок, на початку 2018 року в країні працювали всього 82 медсестри і 8 акушерок з України.

Отримати роботу в медичних закладах Польщі за фахом медсестри та інших медичних спеціальностей можливо виключно після отримання офіційного дозволу на виконання такої професії, що у випадку громадян України передбачає підтвердження кваліфікації і, перш за все, нострифікацію диплому про вищу освіту.

Як відомо, у зв'язку з проблемами на ринку праці, Міністерство охорони здоров’я Польщі розглядає можливість спрощення процедури працевлаштування для медичних працівників, які походять з країн поза межами Євросоюзу, зокрема з України.