У Німеччині засудженого санітара звинуватили ще в 97 вбивствах

Німецькому санітарові Нільсу Хьогелю, який засуджений до довічного ув'язнення, пред'явили звинувачення у вбивстві ще 97 осіб. У нових розкритих випадках йдеться про загиблих пацієнтів у двох лікарнях на північному заході Німеччини, передає РБК.

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Медбрат з 1999 по 2002 рік працював у клініці в Ольденбурзі і з 2003 по 2005 рік - в медустанові у сусідньому місті Delmenhorst. У 2015 році Хьогеля засудили до довічного ув'язнення за два вбивства і два замахи на вбивство в Дельменхорсті. Однак на суді санітар розповів, що понад 90 пацієнтів постраждали від його дій: він навмисно викликав у них зупинку серця, тому що йому подобалося їх реанімувати, використовуючи різні медикаменти. Пізніше він розповів слідчим, що деякі з його пацієнтів в Ольденбурзі гинули у ході реанімації.

Після цих зізнань Хьогеля було проведено розслідування і токсикологічну експертизу десятків тіл загиблих у госпіталях в Ольденбурзі. За даними прокуратури, слідчі вивчили понад 500 медичних карт пацієнтів і сотні інших документів у лікарнях. Були ексгумовані останки 137 осіб з 67 кладовищ. За словами прокурора, ще три випадки були досить підозрілими, але проведені тести не підтвердили побоювання слідчих.

Поки не відомо, коли розпочнеться новий процес над Хьогелем. У Німеччині немає смертної кари, тому новий вирок може вплинути хіба що на можливість Хегеля отримати дострокове звільнення.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Італії на Сицилії був заарештований санітар швидкої допомоги, якого підозрюють у вбивствах пацієнтів за замовленням похоронного дому, пов'язаного з мафією.