"Я веду постійну битву": зневірена через невиліковний больовий синдром дівчина погодилася на ампутацію ноги

Дівчина страждає від хвороби протягом 7 років.

24-річна дівчина, яка страждає від постійного болю через виснажливе нервове порушення, хоче пройти через операцію з ампутації ноги. Тільки так вона може позбутися розладу.

Зовні мешканка Бірмінгема Пейдж Ховітт має цілком здоровий вигляд й здається вродливою дівчиною, якій можна займатися модельною кар'єрою і насолоджуватися щасливим особистим життям. У реальності вона кожного дня потерпає від такого болю, через який всерйоз планує пройти через ампутацію ноги, передає "МедикФорум".

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У Пейдж діагностували складний комплексний больовий синдром, що викликає сильні больові відчуття в ділянці лівого коліна. Від цієї хвороби дівчина страждає протягом 7 років після того, як її нерви зачепили в ході звичайної операції на колінному суглобі.

Відтоді Пейдж спробувала різні способи боротьби з болем, але жоден з них не виявився досить ефективним. Вона так зневірилася, що тепер серйозно готова пройти через ампутацію ноги.

Дівчині необхідно зібрати 9 тис. фунтів й оплатити ампутацію у приватному медичному закладі, після чого займатися підбором протеза.

"Я веду постійну битву, яка ніяк не хоче закінчитися. Люди навколо мене просто не уявляють, який сильний біль я відчуваю. Таке відчуття, що моє коліно постійно горить, і ніякою водою цю пожежу не загасити. Я хочу розповісти про свій випадок не тільки тому, що сподіваюся на якесь диво чи якусь чарівну пораду. Мені хочеться привернути увагу до людей, які страждають від таких же проблем. Можливо, вчені зможуть нам допомогти", - розповідає вона.

Раніше вчені створили штучну ногу, яка дозволяє пацієнту відчути землю.