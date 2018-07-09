Нова вакцина проти ВІЛ виявилася ефективною

Учені успішно завершили черговий етап клінічних випробувань експериментальної вакцини проти ВІЛ, у ньому брали участь 393 добровольці. У наступному етапі візьмуть участь понад дві тисячі осіб.

Міжнародна група вчених оголосила про завершення фази 1/2а клінічних випробувань вакцини проти ВІЛ-1 — найпоширенішого і патогенного типу ВІЛ.

Препарат з порівняно невеликою кількістю побічних ефектів дозволив викликати необхідну імунну відповідь у здорових дорослих людей. Результати випробувань дозволять перейти до наступних етапів дослідження з великою кількістю учасників. Опис клінічного дослідження опубліковано у журналі The Lancet, передає Naked Science.

У цій фазі тестів взяли участь 393 людини з Південної і Східної Африки, Таїланду і США віком від 18 до 50 років, всі вони не були заражені ВІЛ. Паралельно засіб випробовували на 72 макаках-резусах: вакцина повинна була захистити тварин від зараження штучно створеним вірусом SHIV-SF162P3, що містить гени ВІЛ та вірусу імунодефіциту мавп (SIV).

Читайте такожВІЛ-інфекція є основною причиною смерті 40-річних жінок - ООН

Для профілактики ВІЛ автори дослідження запропонували використовувати «мозаїчну» вакцину Ad26.Mos.HIV, що містить різні антигени ВІЛ (gag, env і pol). При створенні засобу використали кілька штамів ВІЛ, щоб підвищити ефективність вакцини. Цей препарат учасники тестів отримали на початку дослідження та на дванадцятому тижні. Для доставки необхідних елементів клітини організму використовували аденовірусний вектор Ad26. На 24-й і 48-й тижні випробувань волонтерам провели ревакцинацію з використанням різних комбінацій засобів: окремо білка gp140 (входить до складу оболонки ВІЛ), вихідної вакцини Ad26.Mos.HIV з gp140 або без нього, вакцини MVA (Modified Vaccinia Ankara) з тим же білком або без нього.

Найефективнішим методом виявилася первинна вакцинація Ad26.Mos.HIV, за якою була ревакцинація тим же препаратом у поєднанні з високими дозами білка gp140. Вона значно посилювала активність антитіл до ВІЛ, процеси фагоцитозу (поглинання і знищення чужорідного організму матеріалу) і відповідь Т-клітин. Серед побічних ефектів добровольці відзначили запаморочення, діарею і болі в спині. У макак-резусів ця комбінація теж виявилася найбільш ефективною: вона захистила від вірусу 67% тварин.

У наступному етапі досліджень візьмуть участь 2600 жінок з різних груп високого ризику зараження ВІЛ. За даними ВООЗ, у світі нараховується близько 37 мільйонів людей з ВІЛ-інфекцією.

Як повідомляв УНІАН, в Європі з'явиться трикомпонентний препарат для лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів.