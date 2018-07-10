Робота в нічну зміну руйнує синхронізацію між мозком і кишечником

Саме тому у людей, які працюють вночі чи подорожують між часовими поясами часто болить живіт.

Робота вночі може настільки порушити біологічні ритми людей, що мозок і система травлення починають взагалі жити кожен своїм життям. Таку загрозу, як пише The Guardian, встановили вчені з Центру сну і досліджень результативності Вашингтонського державного університету.

Вони виявили, що три нічні зміни поспіль мають не великий вплив на головний природний годинник в мозку. Але при цьому влаштовують справжній хаос у тому, як функціонує кишечник, руйнуючи природний 12-годинний цикл.

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Висновок вчених проливає світло на драматичний вплив роботи в нічну зміну на різні біологічні годинники, які керують природними ритмами органів і системами в людському тілі. Внутрішнє неузгодження між днем і нічним часом доби може пояснити, чому люди, які працюють вночі, і ті, хто страждає від наслідків зміни часового поясу, часто скаржаться на болі в животі і інші проблеми з кишечником. При цьому, симптоми зникають, щойно тіло пристосовується до нового часу.

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«Один з симптомів, від яких люди страждають, коли подорожують між часовими поясами, - це шлунково-кишковий дискомфорт. Він виникає тому, що збивається синхронізація кишечника з центральним біологічним годинником», - пояснив директор Центру сну і досліджень результативності Вашингтонського державного університету Ганс Ван Донген.