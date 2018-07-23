Вчені навчилися лікувати облисіння і появу зморшок через старіння

Дослідники змогли розвернути процес появи зовнішніх ознак старіння.

Вчені з Університету Алабами знайшли спосіб, як можна ефективно розвернути зовнішні прояви старіння. Власне, їм вдалося «вимкнути» мутацію, яка призводить до появи у мишей таких ознак, пише Newsweek.

В клітинах 90% хімічної енергії, необхідної для їхнього виживання, міститься в мітохондріях. Коли люди старіють, функція мітохондрій погіршується. Це може спричинити до появи всіх очевидних ознак старості, приміром зморшок чи облисіння. НА думку американських вчених, коли мітохондріальна ДНК втрачається, це призводить до появи хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, рак, діабет, неврологічні розлади, ризик появи яких зростає з віком.

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Вчені, проводячи експерименти на мишах, змогли активувати мутацію, яка спричиняла скорочення мітохондріальної функції, як у людей зі старінням. Через 4 тижні піддослідні гризуни почали втрачати шерсть, сивіти, вони стали млявими. Через вісім тижнів у них з’явилися зморшки на шкірі. У самок зморшок було більше, нуж у самців. За словами дослідників, мишачі зморшки за своєю природою були такими ж, як і людські, адже їхня шкіра стала грубішою, кількість клітин у ній зросла, спостерігалися запалення і втрата волосяних фолікул, які були нефункціональними. Все, як у людей. Також вони виявили чотири маркери, які вказували на внутрішнє старіння у мітохондріальному ДНК.

Коли вчені «вимкнули» мутацію, формування зморшок і втрата шерсті не лише припинилася, а й почався зворотній процес. Миші відновили свій початковий вигляд, а мітохондріальна функція відновилася.

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«На скільки нам відомо, таке спостереження безпрецедентне», - сказав професор генетики Університету Алабами і автор дослідження Кешав Сінгх.

Втім, відновлення інших органів після зупинки мутації не почалося. Це означає, що мітохондрія грає важливу роль лише у процесі життєдіяльності шкіри і зовнішніх органів. Разом з тим, дослідження вказує на те, що принаймні зовнішні ознаки старіння можливо розвернути.