У Росії жінка померла після пластичної операції на грудях

У ході слідства буде надана повна комплексна оцінка діям лікарів.

У російському Хабаровську пацієнтка померла після операції з мамопластики.

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Про це повідомили в Далекосхідному слідчому управлінні СК Росії. У зв'язку з подією порушено справу за статтею "Спричинення смерті з необережності внаслідок неналежного виконання професійних обов'язків".

Зазначається, що жінка перенесла операцію в липні. Після цього її самопочуття погіршилося, її перевели до реанімації. На третю добу після операції жінка померла.

Наразі слідством вживаються всі заходи, спрямовані на встановлення обставин події, призначено низку експертиз, вилучено медичні документи.

Як повідомляв УНІАН, в одній з московських клінік померла 39-річна пацієнтка. Смерть настала під час проведення інтимної пластики. Жінка не перенесла ін'єкцію лідокаїну.