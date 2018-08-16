Лікарі знайшли у жінки з пухлиною на повіці застряглу 28 років тому контактну лінзу

У віці 14 років дівчина носила лінзи і грала в бадмінтон, волан влучив їй у ліве око і лінза пропала - її знайшли 28 років потому.

42-річна британка звернулася в клініку після того, як пухлина, яка з'явилася на повіці за шість місяців до цього, почала закривати око. Лікарі оперували кісту і знайшли всередині контактну лінзу.

Як передає Naked Science з посиланням на публікацію в журналі BMJ Case Reports, спершу фахівці провели сканування за допомогою МРТ і виявили утворення величиною в шість міліметрів. Коли пухлину надрізали, всередині виявили жорстку контактну лінзу. При її видаленні виникли ускладнення, тому що структура об'єкта стала крихкою і лікарі побоювалися залишити всередині осколки.

Читайте такожУ Китаї чоловіку вирізали 15-кілограмову пухлину, з якою він прожив майже 50 років (фото)

Пацієнтка не знала, як лінза потрапила у тканини повіки, адже вона вже давно відмовилася від них, але про це розповіла її мати. У віці 14 років дівчина носила лінзи та грала у бадмінтон, і волан влучив їй у ліве око. Лінза безслідно зникла, її так і не знайшли: ймовірно, вона змістилася і застрягла у повіці на 28 років. Родичі помітили у той час невеликий набряк навколо очей, але він швидко пройшов, тому вони не надали цьому значення.

Хоча травма ніяк не вплинула на зір жінки, офтальмологи зазначили, що цей випадок показує, наскільки важливо проводити повноцінну діагностику після пошкоджень очей.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Канаді жінка знайшла перстень, який її свекруха втратила 13 роками раніше - він перебував під землею у городі та знайшовся на морквині.