Зафіксовано перший випадок, коли людина захворіла на щурячий гепатит

Вірус виявили у чоловіка з пересадженою печінкою. Поряд з його будинком мешкали заражені пацюки.

Дослідники з Гонконзького університету розповіли про перший випадок зараження людини щурячим різновидом гепатиту Е (HEV).

Вчені пояснили, що щурячий вид гепатиту Е віддалено нагадує людський, передає Naked Science, посилаючись на видання South China Morning Post.

Попередні дослідження показали, що він не здатний заразити макак-резусів, однак цей випадок доводить, що вірус небезпечний для людини.

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Потерпілий — 56-річний чоловік, якому в травні минулого року трансплантували печінку. Для позитивної пересадки він приймав імунодепресанти для штучного придушення імунітету. Останні тести зафіксували порушення в роботі печінки, а наступні аналізи виявили гепатит.

В університеті зазначили, що чоловік проживав у будинку, за межами якого в сміттєвих баках реєстрували інфікованих щурів. За оцінками вчених, він міг спожити їжу, заражену щурячим послідом.

Проблема з гризунами в Гонконзі загострилася влітку, коли незвично висока температура і вологість змусили щурів піднятися на поверхню. Компанії, які борються з паразитами, зареєстрували збільшення кількості запитів на 30%.

Гепатит Е — вірусне захворювання з фекально-оральним механізмом зараження. Найчастіше його реєструють у країнах зі спекотним кліматом. Він може довго перебувати в прісній воді — вона ж і є найпоширенішим джерелом зараження. Хвороба проявляється у вигляді жару, блювоти і жовтяниці.