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Журі Нобелівської премії сьогодні оголосить ім'я лауреата у галузі медицини (відео)

11:33, 01 жовтня 2018
Зарубіжні новини
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Серед можливих лауреатів ЗМІ називають дослідників, що редагують гени, йдеться в сюжеті ТСН. Далі - нагорода із хімії, фізики та премія миру.

Зазначається, що цього разу через гучний скандал "нобелівський тиждень" мине без літераторів.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за 2017 рік отримали американці Джеффрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за дослідження добових ритмів. 

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Теги: #медицина#Нобелівська премія