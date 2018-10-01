Журі Нобелівської премії сьогодні оголосить ім'я лауреата у галузі медицини (відео)

Імена лауреатів Нобелівської премії у галузі медицини стануть відомі вже сьогодні.

Журі Нобелівської премії готується оголосити ім'я лауреата у галузі медицини.

Читайте такожНобелівську премію з хімії вручили за створення молекулярних машин

Серед можливих лауреатів ЗМІ називають дослідників, що редагують гени, йдеться в сюжеті ТСН. Далі - нагорода із хімії, фізики та премія миру.

Зазначається, що цього разу через гучний скандал "нобелівський тиждень" мине без літераторів.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за 2017 рік отримали американці Джеффрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за дослідження добових ритмів.