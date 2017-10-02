Нобелівську премію з фізіології і медицини присудили за "біологічний годинник"

13:03, 02 жовтня 2017
Наука та IT
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Премія присуджена за відкриття молекулярних механізмів, що контролюють добовий ритм.

Ілюстрація REUTERS

Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за 2017 рік отримали американці Джеффрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за дослідження добових ритмів. Про це повідомляється на сайті Нобелівського комітету.

Премія присуджена за відкриття молекулярних механізмів, контролюючих добовий ритм.

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"Джеффрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг змогли зазирнути всередину нашого біологічного годинника і пояснити його приховану роботу. Вони відкриття пояснюють, як рослини, тварини і люди пристосовують свої біологічні ритми, щоб синхронізувати їх з обертанням Землі", – йдеться в прес-релізі Нобелівського комітету.

Як повідомляв УНІАН, Шведська королівська академія наук розпочала сьогодні оголошувати лауреатів Нобелівської премії.

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Теги: #Нобелівська премія-2017#Нобелівська премія з медицини#біологічний годинник