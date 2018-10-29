Названо спосіб, як ходити на підборах без болю

Експерт порадила купувати нові туфлі на підборах у другій половині дня.

Ортопед Кейт Макартур дала кілька порад, як правильно носити взуття на високих підборах, щоб не відчувати дискомфорту.

За словами Макартур, підбори дають додаткове навантаження на кістки, м'язи, зв'язки, сухожилля і на шкіру, не кажучи вже про лікті, коліна, стегна і поперек, передає Daily Mail.

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Топ-7 порад, як носити взуття на високих підборах з мінімальним дискомфортом:

1. Розношуйте підбори вдома перед виходом

"Якщо ви весь час у взутті без підборів, а потім раптово взуєте його - ваші ноги будуть протестувати. Тренування ваших ніг (кожен день вдома перед виходом - Ред.) може допомогти зменшити шок", - сказала лікар.

2. Купуйте нові туфлі у другій половині дня

"До середини дня ноги розпухають. Це допоможе вам підібрати правильний розмір", - пояснила Макартур.

3. Клейте спеціальні гелеві або силіконові накладки чи лейкопластири як на п'яту, так і на подушечки стоп

"Це істотно зменшить біль", - стверджує експерт.

4. Коротко підпилюйте нігті на пальцях

Так, за словами ортопеда, можна уникнути врослого нігтя.

5. Використовуйте пластирі до того, як натрете ноги у взутті на підборах

6. Користуйтеся антиперспірантом, якщо ваші ноги потіють

7. Куркума може допомогти при хронічному болю в стопі

Лікар радить купувати куркуму в таблетках, щоб полегшити біль.

Нагадаємо, вчені радять ретельно підбирати взуття залежно від ситуації. За їхніми словами, далеко не всі жінки знають про ризик, на який йдуть, обираючи туфлі на високих підборах.