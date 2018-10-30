Колишній німецький санітар зізнався у вбивстві 100 пацієнтів

Колишній санітар Нільс Хегель, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство шести осіб, знову потрапив на лаву підсудних. Тепер його звинувачують у вбивстві ще 100 пацієнтів.

Колишній санітар Нільс Хегель, обвинувачений у вбивстві 100 осіб, зізнався у скоєнні цих злочинів.

У перший же день судового процесу у його справі, який розпочався у вівторок, 30 жовтня, в нижньосаксонському місті Ольденбурзі, на запитання судді, чи обґрунтовані звинувачення на його адресу, Хегель відповів "Так", передає DW.

Читайте такожДесятки лікарів п'ять годин робили дитині, яка вмирає, масаж серця і врятували її

41-річний підсудний, який вже засуджений до довічного ув'язнення за шість вбивств, тепер звинувачується у 100 випадках вбивств, скоєних у 2000-2005 роках. За звинуваченням, санітар, який працював у двох клініках - в Ольденбурзі і Дельменхорсті, робив хворим віком від 34 до 96 років уколи, вводячи медикаменти, що призводило до їхньої смерті. Після цього Хегель намагався реанімувати пацієнтів, однак зробити це йому часто не вдавалося.

Сторона обвинувачення говорить про дивні мотиви дій Хегеля - нудьгу й прагнення здобути повагу колег.

Процес у справі імовірно найбільш масового серійного вбивці в післявоєнній історії Німеччини розпочався з хвилини мовчання у пам'ять про померлих, засідання триватимуть орієнтовно до травня майбутнього року. Понад 120 родичів жертв злочинів виступають як співпозивачі.