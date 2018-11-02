Вчені попередили про смертельні наслідки випромінювання мобільних телефонів

Вплив випромінювання на тварин може відрізнятися від аналогічного впливу на людей, зазначають вчені.

Високий рівень радіочастотного випромінювання, характерний для мобільних телефонів, що використовують мережі 2G і 3G, провокує розвиток раку серця, пухлин мозку та надниркових залоз.

Такого висновку дійшли вчені з Національного інституту здоров'я США, провівши досліди на мишах і щурах, передає N+1.

Дослідження загальною вартістю в 30 мільйонів доларів і тривалістю в 10 років автори називають повною оцінкою впливу радіохвильового випромінювання на здоров'я тварин.

"Порівнювати вплив в експериментах і той вплив, якого зазнає людина, що використовує мобільний телефон, безпосередньо не можна. У наших дослідженнях щури і миші зазнавали опромінення всього тіла. У людей, навпаки, під випромінювання потрапляють тільки конкретні тканини там, де людина тримає свій телефон. Крім того, рівень випромінювання і тривалість впливу в наших експериментах були вищими, ніж ті, що відчувають люди <...> Ми впевнені, що зв'язок між радіохвильовим випромінюванням і пухлинами реальний", — сказав учений Джон Бухер.

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У рамках експерименту мінімальний рівень впливу на тварин становив гранично допустимий рівень точкового впливу сьогоднішніх мобільних телефонів, а максимальний перевищував його в чотири рази: від 1,5 до 6 ват на кілограм маси тіла для щурів і від 2,5 до 10 ват на кілограм для мишей. Групи щурів починали опромінювати до народження, а мишей — з п'ятого-шостого тижня життя. Експеримент над кожним плазуючим тривав протягом двох років, тварини зазнавали впливу випромінювання по дев'ять годин на день інтервалами у десять хвилин з 10-хвилинними перервами.

Один з несподіваних ефектів, що спостерігалися у дослідженні, пов'язаний з тривалістю життя: у контрольних груп самців щурів, що не зазнавали дії випромінювання, вона виявилася меншою, ніж в експериментальних груп. На прес-конференції в лютому автори дослідження говорили, що це може бути випадковістю, або реальним позитивним впливом випромінювання за рахунок зниження запалення, що супроводжує хронічну нефропатію, яка розвивається у щурів з віком.

Досліди показали, що радіочастотне випромінювання здатне провокувати розвиток не тільки пухлин серця, але й появу ракових утворень мозку та надниркових залоз у самців мишей.

"Ці експерименти на мишах і щурах проводилися досить давно, але це миші та щури це не люди. Експерименти in vivo та експерименти, які мають клінічну значимість, це не одне й те ж. Ми не миші — це раз", — сказав виконавчий директор Фонду профілактики раку Ілля Фомінцев.

За його словами, потрібні дослідження, які дозволили б безпомилково перенести це й на людину.

Раніше вчені заявляли, що мобільні телефони, планшети та ноутбуки здатні викликати рак шкіри.