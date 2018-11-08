У Росії лікарі помилково ампутували пенсіонерці не ту ногу (фото)

Тепер медики наполягають, що уражену гангреною праву ногу треба терміново ампутувати.

4 листопада в російському Воронежі 89-річній пенсіонерці Марії Дроновій медики помилково ампутували здорову ногу, а уражену гангреною кінцівку залишили.

Лікарі міської клінічної лікарні №3 відповідають, що діяли правильно й ногу все одно довелося б відрізати, передає РІА "Воронеж".

Як розповів син пенсіонерки Андрій Дронов, вона вже кілька років страждає від хронічного захворювання судин. Лікарі ставили жінці діагноз "ураження периферичних артерій".

Коли права нога почала чорніти, пенсіонерка до останнього терпіла й вживала знеболювальне. Близькі вмовляли її піти на операцію, але жінка відмовлялася. Проте ситуація ставала дедалі гіршою – у неї почалася гангрена.

Коли жінка отримала направлення до хірургічного відділення №3, лікарі оглянули її та сказали, що в такому віці вона може погано перенести операцію, а за ампутацією однієї ноги може бути ще одна.

"Близько 15:40 хірург першої категорії почала робити операцію. Приблизно через годину до нас вийшов відповідальний черговий хірург й сказав, що ампутація минула нормально, зараз закачують. Потім нам з дружиною дозволили увійти до мами в палату. І там ми виявили, що лікарі ампутували іншу ногу. Не праву, а ліву до середини стегна!" – заявив син пенсіонерки.

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Рідні Марії Дронової стверджують, що лікарі не вибачились перед ними. На всі звинувачення медики відповідали, що все робили правильно й другу ногу теж довелося б ампутувати. Близькі пенсіонерки припускають, що така ситуація могла статися через помилку в документах.

Коли Андрія Дронова викликали в Слідчий комітет, там в історії хвороби вже значилося, що пацієнтка скаржилася на болі в обох ногах й обидві були почорнілими.

"Одна нога була біла, але набрякла, а інша чорна. Як тут можна було помилитися?!! У нас є фото, зроблене за день до операції, там це чітко видно. Це не просто помилка, це екстраординарна ситуація. Я згоден: можливо, колись настав час ампутували й другу ногу. Але зараз вийшло, що їй відрізали здорову кінцівку, а залишилася бомба, яка постійно отруює організм. Я одразу сказав лікарям: "Ви її вбили". Невідомо, як мама тепер перенесе другу серйозну операцію. До цього вони ж самі говорили, як це важко в такому віці", – говорить Андрій Дронов.

Тепер медики наполягають, що уражену гангреною праву ногу треба терміново ампутувати. Однак рідні пенсіонерки не довіряють лікарям й вимагають незалежної експертизи. Близькі сподіваються, що операцію можна відкласти хоча б на тиждень, щоб організм жінки трохи відновився.

Близькі пенсіонерки написали заяву в правоохоронні органи. В цій історії будуть розбиратися співробітники СК.