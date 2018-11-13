Британські педіатри закликали розповідати дітям у початковій школі, що означає ЛГБТ

Вони закликають внести зміни в правила викладання уроків з сексу і стосунків, які стануть обов'язковими з 2020 року.

Британські лікарі закликають розповідати дітям у початковій школі, що значить бути лесбіянкою, геєм, бісексуалом або трансгендером.

Читайте такожБританська авіакомпанія анонсувала перший в історії ЛГБТ-рейс (відео)

Як повідомляє Daily Telegraph, з такою заявою виступив Королівський коледж педіатрії, передає Бі-бі-сі. Він закликає внести зміни в правила викладання класів з сексу і стосунків, які стануть обов'язковими з 2020 року. У чернетці, складеній владою, йдеться, що школи будуть в праві самі вирішувати, як вони подаватимуть тему ЛГБТ дітям, але необхідно буде переконатися, що інформація подається делікатно і відповідно з віком, пише газета.

Проте педіатри вважають, що уряду потрібно бути більш прямолінійним в цьому питанні, а учні початкової школи повинні мати більш чітке уявлення про те, які види статевого життя існують. Педіатри також вважають, що діти повинні знати назви частин тіла і те, як змінюється тіло в пубертатному періоді, відзначає видання.