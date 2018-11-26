Учений оголосив про народження перших у світі ГМО-близнюків (відео)

Гени дівчаток-близнюків, які нещодавно з'явилися на світ, були відредаговані.

Вчений з Китаю стверджує, що створив перших у світі генетично модифікованих дітей.

На світ з'явилися дві дівчинки, які «налаштовані» на відторгнення ВІЛ-інфекції, повідомляє MedikForum.

Вчений з Шеньчженя Хе Янкуй заявив, що взяв участь у створенні перших у світі генетично модифікованих людей у своїй лабораторії. Дівчатка-близнючки пройшли через редактуру ДНК за допомогою нового потужного інструменту, здатного переписувати деякі фрагменти геному. Ця робота була проведена з метою надати цим ГМО-дівчаткам повний захист від інфекції ВІЛ, яка може перерости у невиліковний СНІД.

Зазначимо, що генетична модифікація людини заборонена в багатьох країнах світу, оскільки її вважають неетичною з наукової та моральної точки зору.

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Дослідник розповів, що вплинув генетичною модифікацією на ембріони декількох пар під час лікування ними безпліддя, і в ході однієї вагітності справа зайшла досить далеко. Його метою є не лікування або запобігання спадковим хворобам, а створення в організмі людини резистентності проти інфекцій, включаючи ВІЛ. Він заявив, що батьки дівчинки дали повну згоду на це, однак вони відмовилися назвати свої імена. Також вчений відмовився повідомити, з якого міста ці дівчатка і взагалі, коли була проведена вся ця робота. Незалежного наукового підтвердження словам Хе Янкуя також не отримано, результати його генетичної модифікації не опубліковані у жодному авторитетному науковому журналі, де б їх могли оцінити інші експерти.

Своє зізнання вчений зробив у понеділок на міжнародній конференції з редагування генів, яка проводилася в Гонконзі. Пізніше вчений підтвердив заяву в інтерв'ю з агентством AP.

Він заявив, що відчуває величезну відповідальність, бо подає всій науковій спільноті приклад. Ну, а людство повинно прийняти рішення про те, чи варто все-таки дозволити таку гуманну, на його думку, діяльність у сфері ГМО.