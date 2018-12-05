Жінка вперше змогла народити дитину після пересадки матки від мертвого донора (відео)

Новоспечена породілля народилася без матки через рідкісний синдром.

Бразильські лікарі повідомляють про першу у світі дитину, народжену жінкою з маткою, пересадженою від померлого донора.

Дівчинка народилася в грудні минулого року. У її матері була відсутня матка через рідкісний синдром, повідомляє BBC.

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Жінка завагітніла в результаті екстракорпорального запліднення через сім місяців після трансплантації. Донором стала 45-річна жінка, яка народила трьох дітей і померла від інсульту.

Після пологів шляхом кесаревого розтину жінці частково видалили матку, щоб їй більше не доводилося приймати ліки від відторгнення.

Відтоді минув майже рік, і лікарі повідомляють, що дитина і мати здорові і почуваються добре.

Десять попередніх спроб використання маток померлих донорів в Чеській Республіці, Туреччині і США не увінчалися успіхом. При цьому 11 малюків народилися у матерів, матки яким були пересаджені від живого донора.

В рамках бразильського дослідження планується провести ще дві трансплантації.