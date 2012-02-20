У Підмосков'ї від вибуху в пекарні загинуло двоє людей

13:41, 20 лютого 2012
Зарубіжні новини
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Та 13 постраждали

У Горках-25 Дмитрівського району Підмосков`я ввечері в неділю внаслідок вибуху і пожежі, що сталася за ним, загинуло двоє людей і 13 постраждали, передає РІА «Новости».

За попередніми даними, в пекарні вибухнули два газові балони. Загиблі були працівниками пекарні, уродженцями країн СНД. Потерпілі були доставлені в Дмитрівську ЦРЛ.

За даними лікарів, у двох з п`яти, які найбільше постраждали під час вибуху, обпалено 100% тіла, у двох інших - від 60% до 80%, стан у всіх п`ятьох дуже тяжкий.

Очевидець подій повідомив агентство, що вибухи в пекарні могли статися через те, що працівники гріли замерзлі газові балони паяльною лампою.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею "порушення правил пожежної безпеки".

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