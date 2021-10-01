З 1 жовтня введення ботулінічного токсину або філерів з косметичною метою особам молодше 18 років у країні є кримінальним злочином.

В Англії люди молодше 18 років більше не зможуть робити уколи ботоксу, а також філерів з косметичних причин.

У країні набув чинності закон про ботулінічний токсин і косметичні наповнювачі (філери).

"З 1 жовтня 2021 року введення ботулінічного токсину (відомого як ботокс) або філерів у вигляді ін'єкцій в косметичних цілях особам молодше 18 років в Англії є кримінальним злочином, навіть якщо в тих є дозвіл особи старше 18 років", - повідомляється на інформаційному сайті державного сектору Сполученого Королівства.

Також порушенням є організація процедури або запис на прийом для надання цих процедур будь-якій особі віком до 18 років.

Читайте такожДерматолог зі США назвав 10 правил, які дозволять скоротити зморшкиЗазначається, що порушення закону "може спричинити кримінальне переслідування і необмежений штраф". Причому закон поширюється і на приїжджих до Англії з-за кордону.

Однак такі процедури можуть бути дозволені, якщо їх призначить лікар-практик за медичними показаннями.

Таким чином англійська влада сподівається захистити молодих людей від потенційних ризиків для здоров'я, пов'язаних з ботулотоксинами та філерами.

Раніше в Англії пенсіонерці замість ботоксу вкололи телячий желатин. В результаті обличчя жінки набрякло так, що вона практично нічого не бачила.

А українкам замість ботоксу вколювали невідому речовину з Китаю.

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Автор: Катерина Комолова