Ботокс може замінити опіоїдні знеболювальні - вчені

У Великобританії успішно протестували анальгетик на основі компонентів ботулотоксину. Ін'єкція засобу позбавила лабораторних мишей хронічного болю на кілька тижнів.

В Університетському коледжі Лондона протестували методику терапії хронічного болю за допомогою модифікованого ботулотоксину.

Вчені вважають, що в перспективі розробка зможе частково замінити опіоїдні анальгетики, що викликають звикання. Опис технології опубліковано в журналі Science Translational Medicine, передає Naked Science.

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Автори нової роботи випробували на мишах дві модифікації знеболювального на основі токсину. Одна (SP-BOT) впливає на проекційні нейрони спинного мозку: ці нейрони мають довгі відростки-аксони і дозволяють передавати сигнал про болі в головний мозок. У цьому засобі похідні ботулотоксину з'єднали з речовиною Р — нейропептидом, здатним зв'язуватися з рецептором NK1R, що забезпечує передачу больових сигналів. Друга сполука (Derm-BOT) працює з µ-опіоїдними рецепторами, в ньому компоненти ботулотоксину доповнені дерморфіном — цей опіоїд вперше виділили зі шкіри жаб Phyllomedusa.

Препарати вводили у спинномозкову рідину мишей, потім гризунів обстежили за допомогою естезіометра, приладу для вимірювання шкірної чутливості. Обидва засоби виявилися ефективними при хронічному болю і запальних процесах. При цьому препарати не завдавали шкоди нейронам, а також не викликали звикання і помітних побічних ефектів. У здорових мишей засоби не шкодили рухливості, оскільки у складі сполук не використали фрагменти ботулотоксину, які відповідають за його здатність зберігати м'язи.

Вчені вважають, що надалі технологію можна буде адаптувати для людей з хронічним болем.

Ботулотоксин — одна з найсильніших відомих отруйних речовин. Цей нейротоксин виробляють бактерії Clostridium botulinum. У медицині його похідні використовують для лікування гіперактивності деяких м'язів, у косметології — для розгладження мімічних зморшок. Раніше за допомогою ботулотоксину запропонували сповільнювати ріст пухлин.