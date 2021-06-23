Компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина захищає від індійських варіантів коронавірусу "Дельта" і "Каппа".
Вони посилаються на власні дослідження, пише Reuters.
Згідно з результатами випробувань Оксфордського університету, вакцина виробляє в крові людини антитіла, які можуть нейтралізувати ці штами.
Водночас у Національній службі охорони здоров’я Великої Британії повідомили, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на понад 90% захищають від госпіталізації хворих на штам "Дельта".
Читайте такожВООЗ: у бідних країнах закінчуються вакцини від коронавірусуРаніше у Національній академії наук України повідомили, що штам "Дельта" у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.
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