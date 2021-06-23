Ці назви дістали два нових індійських варіанти коронавірусу.

Компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина захищає від індійських варіантів коронавірусу "Дельта" і "Каппа".

Вони посилаються на власні дослідження, пише Reuters.

Згідно з результатами випробувань Оксфордського університету, вакцина виробляє в крові людини антитіла, які можуть нейтралізувати ці штами.

Водночас у Національній службі охорони здоров’я Великої Британії повідомили, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на понад 90% захищають від госпіталізації хворих на штам "Дельта".

Читайте такожВООЗ: у бідних країнах закінчуються вакцини від коронавірусуРаніше у Національній академії наук України повідомили, що штам "Дельта" у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська