За його словами, на початку пандемії ефект носіння масок був недооцінений, оскільки тоді вчені ще не могли припустити, наскільки швидко поширюється вірус.

Значення носіння медичної маски величезне для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Читайте такожКоронавірус поширювався в Італії раніше, ніж вважалося до цього - вченіПро це заявив засновник Microsoft, філантроп Білл Гейтс. Тих, хто нехтує масками, Гейтс порівняв з нудистами.

"Це щось на зразок нудистів. Ми просимо людей носити штани, і жоден американець не говорить про те, що це прохання жахливе", - сказав мільярдер в першому випуску свого підкасту "яким буде світ після COVID-19?".

За його словами, на початку пандемії ефект носіння масок був недооцінений, оскільки тоді вчені ще не могли припустити, наскільки швидко поширюється вірус. COVID-19 передається від людини до людини набагато швидше, ніж грип або ГРВІ. Для його передачі людям досить просто поговорити один з одним в одному просторі. "У коронавірусу можна спостерігати неймовірне вірусне навантаження, якого немає у більшості інших захворювань", - сказав Білл Гейтс, передає kommersant.

Характер поширення коронавірусу він порівняв із зараженням кором. "Наша модель поширення грипу з кашлем виявилася помилковою", - додав він. Він нагадав, що для перемоги над пандемією людству необхідно або залишатися вдома, або носити маски. "Тепер цілком очевидно, що позитивний ефект носіння масок величезний", - сказав він.

Раніше про необхідність дотримання санітарних заходів - носіння маски, дотримання соціальної дистанції, скорочення контактів - говорив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус. На його думку, тільки масовою вакцинацією вірус не зупинити.

Коронавірус у світі

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Автор: УНІАН