Бразильський лідер відомий своєю скептичною позицією щодо коронавірусу.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару припустив, що вакцина від коронавірусу Pfizer-BioNTech може перетворити людей у крокодилів або навіть «бородатих дам».

Про це він заявив під час свого виступу.

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Бразильський лідер відомий своєю скептичною позицією щодо коронавірусу. Донедавна він називав його «невеличким грипом», а коли інфікувався сам – порушував самоізоляцію, вигулюючи страусів.

«У контракті з Pfizer чітко сказано: ми не несемо відповідальності за які-небудь побічні ефекти. Якщо ви перетворитеся у крокодила – це ваша проблема.. Якщо ви станете надлюдиною, якщо у жінки почне рости борода чи якщо чоловік почне говорити жіночим голосом.. Вони не будуть мати до цього жодного відношення», – заявив Болсонару.

Кампанія з вакцинації населення у Бразилії, обіцяє президент, буде безкоштовною, але не обов’язковою.

Бразилія нині у світових лідерах за темпами поширення коронавірусу.

O presidente Jair Bolsonaro revela um dos seus medos sobre a vacina contra Covid-19: transformar seres humanos em jacarés pic.twitter.com/5LCHfCnlYV — Samuel Pancher (@SamPancher) December 17, 2020

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо?

1 грудня влада Великої Британії першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки перебувають на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

Тим часом, в Україні МОЗ склало графіки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Яна Ставська