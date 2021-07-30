Скасування контракту пов'язане з тим, що бразильський регулятор не видав ліцензію на використання Sputnik V.

Уряд Бразилії планує анулювати підписаний у березні контракт на поставку 10 млн доз російської вакцини Sputnik V.

Про це заявив очільник бразильського Міністерства охорони здоров'я Марсело Кейрога, повідомляє "Голос Америки".

За словами міністра, це рішення пов'язане з серйозними затримками у видачі дозволу на використання російської вакцини. Всі рішення про використання тієї чи іншої вакцини в Бразилії приймаються федеральним регулятором у сфері охорони здоров'я, агентством Anvisa.

Кейрога додав, що бразильська кампанія з імунізації населення проти коронавірусу в даний час "не потребує" постачання російської вакцини, уточнивши, що ситуація може змінитися в разі, якщо Anvisa видасть ліцензію на використання Sputnik V.

Читайте такожБайден закликав платити по $100 щепленим від коронавірусу американцям

Угода про імпорт 10 млн доз Sputnik V була підписана Російським фондом прямих інвестицій з бразильською фармацевтичною компанією União Quimica, яка також планувала виробляти російську вакцину безпосередньо в Бразилії для її експорту в сусідні країни. Для цього компанії потрібно було отримати дозвіл від Anvisa на використання в надзвичайних ситуаціях. Процес зупинився, тому що União Quimica не надала регулятору повну інформацію про вакцину.

Міністр охорони здоров'я також заявив про скасування контракту вартістю 316 млн доларів на поставку 20 млн доз індійської вакцини Covaxin, виробленої компанією Bharat Biotech. Контракт визнано недійсним, оскільки Anvisa не схвалила використання вакцини.

Ситуація з коронавірусом у Бразилії

З початку пандемії в Бразилії було зареєстровано 20 млн випадків зараження і понад 550 тис. смертей, пов'язаних з коронавірусом. Зараз смертність знизилася більш ніж на половину в порівнянні з піковим моментом, який припав на квітень цього року. Бразилія посідає друге місце в світі за кількістю смертей, пов'язаних з COVID-19.

Автор: Тамара Отовська