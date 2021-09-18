У Великій Британії вакциновано дев'ять з 10 дорослих, в Ірландії – 90%.

У Сполученому Королівстві та Ірландії у зв'язку з успішною масовою вакцинацією проти COVID-19 скасовують карантинні обмеження.

Велика Британія спрощує правила в'їзду - з 4 жовтня країни, в залежності від епідемічної ситуації, будуть вважатися "відкритими" або "червоними", система "світлофора" скасовується, повідомляє Еuronews.

Для мандрівників з "відкритих" держав і повністю щеплених схваленими у Королівстві вакцинами більше не потрібно буде проходити тест на COVID-19 перед поїздкою. Аналіз доведеться здати після приземлення.

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Зняти частину обмежень дозволяє успіх програми масової вакцинації населення.

Як заявив міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс, в країні вакциновані, можливо, дев'ять з 10 дорослих, що дає додаткові свободи, яких не було раніше.

На шляху до повного скасування обмежень перебуває Ірландія. Імовірно це може статися 22 жовтня. За словами прем'єр-міністра Міхола Мартіна, в Республіці щеплені 90% дорослих. Це найкращий показник у країнах ЄС.

У Франції кількість людей, які зробили хоча б одне щеплення від коронавірусу, досягло 50 мільйонів. Про це повідомив президент Еммануель Макрон. Переломним моментом у кампанії з вакцинації стало введення санітарних паспортів.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у Великобританії з наступного тижня почнуть розсилати перші запрошення на щеплення від коронавірусу дітям 12-15 років.

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Автор: Вікторія Токарєва