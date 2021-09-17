Науковці заявили, що "довготривалий ковід" трапляється не так часто, як вважалося раніше.

Дослідники у Британії заявили, що симптоми COVID-19 тривають щонайменше три місяці в одного з 40 перехворілих. Раніше вважалось, що постковідний синдром може траплятися у кожної 10 людини, яка перехворіла на коронавірус.

Такі дані наводить Національна статистична служба Британії (ONS), пише BBC.

Експерти проаналізували дані 50 тисяч людей, половина з яких мала позитивний результат на COVID-19, а інша — ні. У людей запитували, чи мають вони принаймні через 3 тижні після захворювання такі симптоми, як:

лихоманка;

головний біль;

м’язовий біль;

слабкість;

втома;

нудота;

біль у животі;

діарея;

біль у горлі;

кашель;

задишка;

втрата смаку;

втрата нюху.

Близько 3% людей, які мали у дослідженні позитивний результат, повідомляли про принаймні один із симптомів. Лише 0,5% людей без позитивного результату заявляли про такі симптоми. Тож експерти зробили висновок, що в одного з 40 перехворілих симптоми коронавірусу тривали три місяці й довше.

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Також аналіз показав, що жінки, літні люди віком 50-69 років та люди з іншими тривалими проблемами зі здоров'ям частіше матимуть довготривалі симптоми.

Крім того, у людей запитали, чи, на їхню думку, вони мали довготривалий ковід. Кожен дев'ятий респондент заявив, що пережив такий стан. Однак невідомо, які симптоми опитані зарахували до постковідного синдрому.

Експерти кажуть, що їхній висновок про те, що довготривалі симптоми зустрічаються у кожної сорокової людини, точніший за той, який вони зробили у квітні. Тоді заявили, що синдром може трапитися у кожного 10-го перехворілого.

Раніше, як писав УНІАН, українські медики зазначили, що у людей, які перехворіли на COVID-19, все частіше діагностують стенокардію та аритмію, легеневий фіброз, ураження міокарду, нирок, судинної та ендокринної систем.

Постковідний синдром: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко