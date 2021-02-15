Примітно, що найбільшу користь оплачуваний декрет приніс жінкам з невисоким рівнем доходу.

У багатьох країнах світу оплачувана відпустка за доглядом за дитиною з'явилося порівняно недавно. Нове дослідження наочно показує важливість тривалого відновлення для молодої матері.

Як пише 24 канал з посиланням на American Economic Association, дослідники проаналізували стан здоров'я жінок в Норвегії, які народили до 1977 року, коли був прийнятий закон про оплачувану відпустку у зв'язку з вагітністю та догляду за дитиною, і після.

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Сьогодні в цій країні матерям надається 46 тижнів відпустки зі збереженням 100% зарплати, або 56 тижнів за умови виплати 80%. Науковці зосередилися на вивченні довгострокових наслідків цієї соціальної реформи.

Науковці в першу чергу оцінювали біометричні дані учасниць дослідження: індекс маси тіла, артеріальний тиск, рівень холестерину, діабетичний статус, а також психічний стан здоров'я і шкідливі звички.

Результати переконливо довели користь декретної відпустки:

ІМТ був на 2,5-3% нижче в порівнянні з жінками, які народили до прийняття закону про оплачувану декретну відпустку;

у них був на 10% менше ризик розвитку гіпертонії;

вони рідше курили (16-18%);

більше займалися спортом (14-20%).

В цілому, ці жінки були значно здоровішим аж до 40 років.

Примітно, що найбільшу користь оплачуваний декрет приніс жінкам з невисоким рівнем доходу, які до прийняття закону не могли собі дозволити довго сидіти у відпустці з дитиною за свій рахунок. Водночас аналіз фінансового становища учасниць дослідження не виявив великих змін в доходах і зайнятості у жінок до і після соціальної реформи.

Науковці вважають, що цілющий ефект декрету полягає в першу чергу в зниженні рівня стресу, можливості фізичного і морального відновлення, а також грудне вигодовування, дуже важливе як для матері, так і для малюка.

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Автор: УНІАН